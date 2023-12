Riassunto: Brightcove nomina nuovi CMO e CRO, crea la carica di COO

Kathy Klingler e Jim Norton, veterani del settore, si uniscono all’azienda in qualità di CMO e CRO, mentre David Beck diventa anche il COO in un ruolo appena creato nel quadro di un ampliamento del gruppo esecutivo

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming di video più affidabile al mondo, oggi ha annunciato due aggiunte e un ruolo appena creato per il suo gruppo dirigente esecutivo. Kathy Klingler è stata nominata Chief Marketing Officer (CMO) e Jim Norton Chief Revenue Officer (CRO) con entrata in vigore l’8 gennaio 2024. Inoltre, l’attuale Chief Strategy & Corporate Development Officer, David Beck, passerà a svolgere un ruolo più ampio in qualità di Chief Operating Officer (COO).





“Completato da Kathy e Jim e con l’evoluzione del ruolo svolto da David, il nostro ineguagliato gruppo dirigente esecutivo è pronto a continuare a soddisfare le aspettative della nostra clientela globale e a dare impulso all’innovazione in relazione a tutte le nostre attività”, racconta Marc DeBevoise, CEO Brightcove.

