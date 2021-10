Riassunto: BRIGHTCOVE LANCIA CORPTV PER OFFRIRE BRANDED CHANNEL SEMPRE ATTIVI AGLI SPETTATORI DI OGNI AREA GEOGRAFICA

Con Brightcove CorpTV™, i brand possono oltrepassare i confini dei siti web convenzionali e vendere più prodotti, coinvolgere maggiormente il pubblico e monetizzare contenuti interessanti

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Nel mondo post-pandemia ad alto livello di virtualizzazione, riuscire ad attirare e conservare l’attenzione del pubblico è sempre più difficile. Per aiutare le organizzazioni a conservare, coinvolgere e a far crescere l’audience, Brightcove® Inc. (NASDAQ: BCOV) oggi ha presentato Brightcove CorpTV, una soluzione ideata per consentire alle società di pensare e agire come brand multimediali. Con Brightcove CorpTV le organizzazioni possono creare canali, come Netflix o Hulu, per la trasmissione di contenuto in streaming a clienti e dipendenti, e ad altre platee target, ciascuno con un proprio contenuto specifico per il pubblico.

