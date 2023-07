Riassunto: Brightcove fornirà la tecnologia per supportare le capacità di streaming di Yahoo Inc.

Una delle società tecnologiche più importanti operative nel settore dei media si affida a un’azienda leader nel settore dello streaming per rafforzare le proprie operazioni, velocizzare la crescita e operare ottimizzando i costi

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda con la tecnologia per lo streaming più avanzata del settore, ha oggi annunciato un accordo dove Yahoo, società leader nel settore tecnologico e dei media, farà affidamento e integrerà la piattaforma e tecnologia per lo streaming di Brightcove in tutto il loro portfolio di asset digitali. Essendo l’unica società fornitrice della tecnologia per lo streaming per Yahoo, Brightcove si occuperà di garantire l’operatività dello streaming video di Yahoo, supportando la richiesta in costante aumento degli utenti. Yahoo ha scelto Brightcove per la sua capacità nel fornire servizi su scala globale con un alto livello di sicurezza e qualità: la tecnologia di Brightcove consentirà di far funzionare in modo affidabile i servizi di streaming per Yahoo in modo efficiente, semplificato e ottimizzando i costi.





