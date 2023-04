Riassunto: Brightcove forma una collaborazione strategica con Frequency per lanciare una soluzione integrata di canali FAST

L’integrazione con Frequency consentirà ai clienti di Brightcove di lanciare canali FAST e gestire contenuti, programmazioni e monetizzazione dalla piattaforma Brightcove

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda di tecnologia di streaming più affidabile al mondo, oggi ha annunciato di avere stretto una collaborazione con Frequency, una piattaforma per video su base cloud che alimenta la creazione di canali lineari per fornitori di contenuti. Come leader nelle soluzioni di canali TV gratuiti in streaming finanziati dalle pubblicità (FAST, (Free Ad-Supported Streaming TV), l’integrazione di Frequency nella premiata piattaforma video di Brightcove consente ai clienti di creare, lanciare e gestire senza soluzione di continuità canali FAST per ampliare la loro portata e aumentarne i ricavi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Brightcove



Joseph J. Nuñez



jnunez@brightcove.com

Frequency



Sean Herpolsheimer



sherpolsheimer@brandedpublicrelations.com