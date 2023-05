Riassunto: Brightcove figura tra i leader nella relazione Aragon Research Globe™ 2023 per i video aziendali

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (Nasdaq: BCOV), l’azienda di tecnologia di streaming più affidabile al mondo, per il secondo anno consecutivo figura tra i “Leader” nella relazione “Aragon Research Globe™ for Enterprise Video, 2023” (Aragon Research Globe™ per i video aziendali, 2023) a cura di Aragon Research, Inc.

“Per noi è un onore essere riconosciuti dalla relazione Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2023 tra i Leader nei video aziendali. Il report è focalizzato sulle soluzioni e strategie entusiasmanti grazie a cui le imprese possono far crescere il business con i video in streaming, in linea con l’offerta di Brightcove”, è il commento di Scott Levine, vicepresidente senior e responsabile prodotti di Brightcove. “Il miglioramento delle esperienze di comunicazione interna orientate ai video tramite la nostra soluzione Communications Studio e l’espansione delle integrazioni di e-commerce che consentono alle aziende di coinvolgere gli acquirenti con filmati interattivi sono alcuni dei modi con cui portiamo avanti l’innovazione e rispondiamo alle esigenze dei clienti”.

