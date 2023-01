Riassunto: Brightcove e Magnite annunciano una partnership strategica per incrementare la monetizzazione degli annunci per gli editori di TVCC e video online (OLV)

Le funzionalità di Magnite e SpringServe offriranno maggiore trasparenza sull’offerta pubblicitaria disponibile e contribuiranno a sbloccare maggiori opportunità di guadagno

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), l’azienda tecnologica di streaming più affidabile al mondo, ha annunciato oggi di aver stretto un rapporto strategico con Magnite (NASDAQ: MGNI), la più grande piattaforma pubblicitaria sell-side indipendente al mondo. Magnite si occuperà della pubblicità per tutti i clienti di Brightcove, aumentando il riempimento e la consegna per incrementare le entrate dei clienti. Brightcove integrerà anche l’ad server SpringServe per fornire agli editori un maggiore controllo, una maggiore comprensione e trasparenza dell’offerta pubblicitaria disponibile.

