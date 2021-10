Riassunto: BRIGHTCOVE DÀ IMPULSO ALL’INTERATTIVITÀ VIDEO ACQUISENDO LA TECNOLOGIA HAYPACK, LA MIGLIORE DEL SETTORE, DA NEWSELA

L’interattività rende i video più remunerativi per le aziende e più coinvolgenti per i consumatori

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), leader globale di video aziendali, ha annunciato oggi che acquisirà la tecnologia HapYak (partner di lunga data) da Newsela, una piattaforma di contenuti all’avanguardia per le scuole primarie di primo e secondo grado, per migliorare l’interattività video.

Con l’integrazione della tecnologia HapYak, gli utenti Brightcove possono incorporare velocemente l’interattivittà praticamente in qualsiasi video, tra cui gli hotspot cliccabili, i quiz, gli acquisti da carrelli online, la personalizzazione, i percorsi d’avventura personalizzati e una varietà di chiamate all’azione (per es. acquista ora, sottoscrivi e scarica).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti:

Investitori:



ICR di Brightcove



Brian Denyeau, 646-277-1251



brian.denyeau@icrinc.com

Ufficio stampa

Brightcove



Press@brightcove.com