Riassunto: BRIGHTCOVE ANNUNCIA BRIGHTCOVE MARKETING STUDIO PER I MARKETER PER GUIDARE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA E RICAVI

La nuova soluzione migliora la scoperta, l’accesso, il controllo e i ritorni finanziari dei contenuti video

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove® Inc. (NASDAQ: BCOV) ha presentato oggi Brightcove Marketing Studio™, una nuova soluzione che dà accesso ai marketer per trovare, usare e riproporre facilmente le risorse video, che sono costose da creare e sottoutilizzate nei team di marketing.

I professionisti del marketing sono stati tipicamente costretti a cercare in più sistemi per trovare i video ideali per le loro iniziative, spesso senza sapere quali video rendono meglio o quali risorse utili esistono effettivamente. La complessità della tecnologia è stata un grande ostacolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa

Brightcove



Press@brightcove.com

Brodeur Partners



Alex Jafarzadeh



ajafarzadeh@brodeur.com