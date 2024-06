Riassunto: Brightcove alimenta il nuovo servizio di streaming giapponese, “Osservare gli animali” di J:COM

La premiata piattaforma di Brightcove gestirà le esigenze video della nuova app di streaming di J:COM, che trasmetterà contenuti dagli zoo e dagli acquari del Giappone

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda di tecnologia di streaming più affidabile al mondo, ha annunciato oggi che accoglierà come nuovo cliente JCOM Co., Ltd. (J:COM), la più grande azienda di TV via cavo del Giappone. In quanto partner per la tecnologia di streaming di J:COM, Brightcove alimenterà il nuovo servizio streaming della società di media, Ikimono Watch (“Osservare gli animali”), che prevede di trasmettere contenuti dagli zoo e dagli acquari del Giappone.





J:COM è la più grande e rispettata società di distribuzione via cavo del Giappone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

