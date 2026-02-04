Riassunto: Bridger Photonics pubblica un anno da record mentre gli operatori si rivolgono all’intelligence affidabile sulle emissioni

BOZEMAN, Montana--(BUSINESS WIRE)--Bridger Photonics ("Bridger") ha concluso il migliore anno nella storia dell'azienda, segnato da una copertura record delle attività, da un fatturato record e dall'adozione globale dei suoi dati e intelligence sulle emissioni di metano in diversi continenti e nell'intera catena del valore del petrolio e del gas naturale.

Il dinamismo di Bridger è la dimostrazione di un chiaro cambiamento del modo in cui gli operatori scelgono di gestire le emissioni: abbandonando le strategie passate e limitate dalle condizioni meteorologiche in direzione di una copertura completa delle attività con dati di cui si possono fidare. Bridger continua a guidare il settore del rilevamento di metano, con la crescita dei clienti esistenti e attraendone di nuovi. Bridger ha sostituito in modo competitivo 32 clienti di altre tecnologie aeree, grazie alla sua profonda esperienza nel settore, all'affidabilità e utilizzabilità dimostrata dei dati, alla capacità di operare in condizioni e stagioni difficili, allo stretto coordinamento con il personale di terra e a un modello di servizio di alta qualità sviluppato in base alle esigenze degli operatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

tessa.wuertz@bridgerphotonics.com