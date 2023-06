Riassunto: Brenock Technology firma un accordo con Virgin Voyages

Virgin sceglie Brenock come fornitore di soluzioni di software marittimo per ottimizzare la gestione delle crociere

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Brenock Technology, LLC (Brenock), un importante fornitore di applicazioni di software e servizi di consulenza per i settori marittimo, delle crociere e dell’ospitalità, ha annunciato oggi che Virgin Voyages ha firmato un accordo quinquennale con Brenock come fornitore di software per la gestione delle tariffe portuali.





L’accordo prevede che Virgin Voyages utilizzi la pianificazione di Brenock e lo strumento di gestione dei costi portuali, Integrated Management System (IMS) nella sua intera flotta di quattro navi. Gli strumenti di pianificazione e gestione di Brenock sono su base cloud e pronti per l’utilizzo mobile, fornendo a Virgin Voyages un sistema di gestione delle crociere moderno e completo.

