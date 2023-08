Riassunto: Bregal Milestone annuncia la vendita di Epassi a TA Associates e Warburg Pincus

Il fondo di investimento genererà un ritorno di 5x sulla vendita

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Bregal Milestone, fondo di investimento privato leader nella crescita di aziende tecnologiche paneuropee, ha oggi annunciato la vendita di Epassi Group (“Epassi”), azienda leader di mercato nella fornitura di benefici per i dipendenti nei Paesi Nordici, e un’azienda leader nel Regno Unito, in Irlanda e Italia, a TA Associated e Warburg Pincus LLC.





Fondata nel 2007 e con sede a Espoo, in Finlandia, Epassi è un’azienda leader nella fornitura di soluzioni per pagamenti mobile per l’erogazione dei benefici per i dipendenti e per altri servizi. Con oltre 13 milioni di utenti, le soluzioni di pagamento mobile di Epassi permettono ai dipendenti di accedere facilmente ai propri benefici da dipendenti, come i voucher per i pasti, gli abbonamenti per la palestra, i pass per i parcheggi, tutto da una singola app.

