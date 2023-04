Riassunto: Branddocs rileva TrustCloud diventando il primo coreografo di transazioni digitali globali.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Branddocs Inc, azienda di prestigio che offre servizi di verifica video e di transazioni digitali sicure, ha annunciato oggi che acquisirà TrustCloud Inc, la prima piattaforma di coreografia per transazioni digitali sicure al mondo, in un’operazione che rafforza il suo impegno a creare fiducia nell’economia digitale.





La nuova società, che opererà con il nome di TrustCloud, unirà la vasta clientela di Branddocs con la sua rete interna di esperti di rilevamento delle frodi, le tecnologie AI/ML, le capacità di multi-orchestrazione e l’acclamata piattaforma modulare TrustCloud. Tutto questo assicurerà un percorso utente conforme a livello globale, semplificato e velocizzato, e indipendente dai fornitori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni visitare Trustcloud.tech. Per richieste di informazioni all’ufficio stampa inviare un e-mail a: press@trustcloud.tech