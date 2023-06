Riassunto: Brand globali, importanti publisher europei e distributori al dettaglio si affidano a European Unified ID per la gestione della pubblicità pertinente

Bacardi, Kimberly-Clark, Aller Media, Future, gutefrage.net|highfivve, OneFootball, Prisma Media, Tesco Media e Insights Platform adottano una nuova struttura per l’identità rispettosa della privacy nell’obiettivo di fornire ai consumatori europei un miglior controllo sui propri dati

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–European Unified ID (EUID), una nuova soluzione per l’identità sviluppata specificatamente per il mercato europeo, sta ottenendo un supporto sempre crescente in tutta Europa presso brand globali, importanti publisher del continente e distributori al dettaglio. EUID è una controparte europea di Unified ID 2.0 (UID2), un nuovo approccio all’identità che si è affermato a livello di settore. I primi aderenti a EUID tra brand e publisher comprendono Bacardi, Kimberly-Clark, Aller Media, Future, gutefrage.net|highfivve, OneFootball, Prisma Media, Tesco Media e Insights Platform, con il supporto di dunnhumby.

