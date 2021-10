Riassunto: Brakket Invest, con sede a Stoccolma, rileva un’azienda tecnologica nella regione MENA

L’acquisizione rafforzerà le capacità di consulenza tecnica di entrambe le aziende e consentirà loro di operare da ponte tra la regione MENA e la Svizzera

STOCCOLMA e DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Brakket Invest, un fondo di equity orientato alla crescita con sedi a Stoccolma e Dubai, questa settimana ha siglato un accordo per rilevare BEON-IT, un’azienda Gold Partner di SAP con varie sedi nel Medio Oriente. L’operazione consentirà a Brakket Invest di gettare le basi per una forte presenza nel settore tecnico globale mentre si prepara a lanciare le sue operazioni in Svizzera.

“Questa acquisizione conferma il nostro impegno ad alimentare la crescita di aziende tecnologiche all’avanguardia, particolarmente nelle regioni GCC e DACH, in cui la richiesta di soluzioni SAP continua a crescere esponenzialmente”, spiega M. Hussein El Hakim, Socio dirigente di Brakket Group.

