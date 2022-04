Riassunto: Brain Corp continua la crescita europea, dimostra la tecnologia ‘Inventory Scan’ con la Tennant Company, una soluzione robotica prima nel suo genere per l’analitica automatica nel settore retail

Il nuovo accessorio a torre Inventory Scan, alimentato da BrainOS, sarà installato sui dispositivi lavapavimenti autonomi Tennant per catturare e segnalare importanti dati di inventario dei negozi

La tecnologia Inventory Scan verrà dimostrata in Europa per la prima volta a Interclean, dal 10 al 13 maggio 2022 presso RAI Amsterdam, allo stand di Brain Corp, Hall 7, Booth 108

Brain Corp sta assistendo a una crescita del 100% di anno in anno nei paesi europei con la distribuzione di robot alimentati da BrainOS

AMSTERDAM e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Brain Corp, azienda di artificial intelligence (AI) che crea tecnologia innovativa di base per la robotica, e Tennant Company, oggi hanno annunciato la dimostrazione europea di Inventory Scan, un potente nuovo accessorio per la cattura di dati che verrà installato sui dispositivi lavapavimenti autonomi di Tennant per scansionare in maniera autonoma e segnalare dettagli essenziali sugli inventari dei negozi.





Contacts

Josh Stanbury | josh@sjspr.co | 416-628-7441