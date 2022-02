Riassunto: Bowler Pons adotta la soluzione lidar intelligente di Cepton per potenziare il suo sistema di sicurezza 3D per infrastrutture critiche

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton Technologies, Inc. (Cepton), innovativo fornitore di soluzioni lidar intelligenti, ha stretto una collaborazione con il fornitore di soluzioni di sicurezza Bowler Pons Solutions Consultants, LLC (Bowler Pons ) per l’implementazione di un sofisticato sistema di monitoraggio tridimensionale abilitato dalla tecnologia lidar.

Bowler Pons è specializzata nello sviluppo di sistemi tecnologici avanzati per la sicurezza elettronica per applicazioni ad alta sicurezza, come punti di controllo degli accessi, perimetri, spazio aereo e altre aree protette. Sfruttando le capacità percettive approfondite dei sensori MMT Vista®-P di Cepton quale una di diverse modalità di rilevamento, l’azienda con sede nel Maryland ha lanciato ora un sistema di monitoraggio 3D altamente adattabile e conveniente sotto il profilo economico che è in grado di rilevare, tracciare e classificare oggetti in modo preciso per valutare situazioni di interesse in base a caratteristiche predefinite di minacce, comportamenti e insiemi di regole attraverso un unico motore di fusione e analisi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

