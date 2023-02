Riassunto: Botify lancia Botify Activation per velocizzare l’immissione sul mercato e la possibilità di scoprire contenuti riguardanti i brand più ambiziosi al mondo

Quest’ultima offerta aggiunge scalabilità e automazione di altissimo livello a una suite comprovata di soluzioni di ricerca organica per le aziende.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Botify, società che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di marketing per ricerche organiche, oggi ha annunciato il lancio di Botify Activation per mettere in grado le aziende di riguadagnare il controllo su come i motori di ricerca e i consumatori trovano prodotti e servizi online in modo organico.





Una suite chiave nell’ambito di Botify Platform, che include già Botify Analytics e Botify Intelligence, Botify Activation collega dati preziosi sulle prestazioni dei siti web per far sì che i brand possano essere scoperti più facilmente online.

