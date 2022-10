Riassunto: Botify e Semrush uniscono soluzioni SEO per amplificare le informazioni sulla ricerca organica e la performance per i marchi aziendali

Questa soluzione integrata consente ai brand di ottimizzare oltre 1 000 parametri di ricerca organica con maggiore efficienza

NEW YORK E PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Botify, azienda software leader nella ricerca organica ha annunciato oggi una partnership con Semrush, una piattaforma SaaS leader per la gestione della visibilità online, al fine di offrire ai clienti un accesso continuo alle informazioni competitive. La nuova integrazione, che contribuisce con dati di ricerca complementari per Botify, consente ai clienti di comprendere meglio il valore di un posizionamento su una determinata parola chiave e fornisce una maggiore visibilità alla performance organica dei concorrenti. Adesso i clienti possono analizzare dati di prime e terze parti da una piattaforma centrale, creando efficienza e informazioni più complete.

