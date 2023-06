Riassunto: Botify Advantage unisce tecnologia, dati e competenze di lunga data per offrire una crescita organica più rapida

L’ultima offerta di Botify abbina servizi di consulenza ed esecuzione su misura e la sua piattaforma comprovata per dare impulso ai ricavi della ricerca organica dei marchi.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Botify, piattaforma leader di marketing delle prestazioni per la ricerca organica, oggi ha annunciato il lancio di Botify Advantage – consulenza scalabile e servizi gestiti progettati per aiutare i clienti a raggiungere più velocemente l’impatto organico. La nuova offerta strategica promette di promuovere la capacità dei clienti e delle agenzie con competenze di ricerca organica leader nel settore. Il team di Botify di esperti di ricerca organica identifica opportunità di ricavi significative, offre strategie su misura e le implementa utilizzando tecnologia potenziata con l’intelligenza artificiale.









L’adozione della ricerca organica sta crescendo tra gli addetti al marketing alla ricerca di crescita redditizia e sostenibile, con i CMO che dovrebbero ampliare del 46% il loro investimento nella ricerca organica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Natasha Koleas



PAN Communications



949-397-7582



botify@pancomm.com