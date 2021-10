Riassunto: Boston Metal si aggiudica un Global Metals Award di S&P Global Platts

I vincitori sono stati annunciati a Londra, nel Regno Unito

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Boston Metal ha conquistato il premio della categoria Nuova tecnologia per il settore metallurgico e minerario all’edizione 2021 dei Global Metals Award di S&P Global Platts.

Boston Metal commercializza una rivoluzionaria tecnologia per decarbonizzare la siderurgia primaria. La tecnologia dell’azienda coniuga innovazioni brevettate e pratiche ottimali del settore dell’alluminio e dell’acciaio, per offrire una soluzione altamente innovativa alla sfida legata alle emissioni di carbonio a cui la catena di valore dell’acciaio deve far fronte. Tramite elettrolisi degli ossidi fusi, alimentata da fonti rinnovabili, il minerale di ferro viene convertito in metallo liquido e ossigeno. Questa piattaforma modulare e scalabile non genera emissioni di CO 2 2, è estremamente efficiente dal punto di vista energetico e può essere utilizzata con un’ampia varietà di tipi di minerali ferrosi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dawn Kelly



Comunicazioni



media@bostonmetal.com

+1 (412) 298-6998