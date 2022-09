Riassunto: Boomi vince i premi International Stevie® Company of the Year e Product Innovation Award ai 2022 International Business Awards

L’azienda SaaS leader di categoria e globale continua una serie di riconoscimenti con il riconoscimento di azienda leader nel settore del software

La Piattaforma Boomi AtomSphere è stata nominata tra le migliori nella categoria Applicazioni Cloud agli International Business Awards.

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–BoomiTM, leader nel settore della connettività e dell’automazione intelligente, ha annunciato oggi di aver vinto il Silver Stevie® Award nella categoria Company of the Year nell’ambito della 19a edizione degli International Business Awards® (IBA) per la sua capacità di assistere le aziende nell’abbattimento dei silos informativi, nell’automazione dei flussi di lavoro, nell’assicurare l’accesso ai dati in tempo reale attraverso le applicazioni e i partner aziendali e nelle sue capacità di analisi e gestione dei dati.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

