Riassunto: Boomi velocizza il ‘time to value’ dei clienti con nuovi acceleratori creati dai partner

Sfruttando la designazione di partner a 5 stelle ottenuta da CRN, Boomi espande il suo premiato programma di partenariati con nuove opportunità di creazione di ‘acceleratori’ plug and play destinati ai clienti, con ulteriori opportunità di fatturato per i partner

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–BoomiTM, il leader della connettività e dell’automazione intelligenti, oggi ha annunciato l’ampliamento del suo programma di partenariato globale per includere nuove opportunità per i suoi circa 800 partner nel mondo, che ora possono proporre propri acceleratori per il Boomi Discover Catalog, lanciato di recente. I partner ora possono creare propri acceleratori configurabili dagli utenti nei loro account Boomi per rispondere a casi specifici di utilizzo, con opportunità aggiuntive di guadagno, al contempo velocizzando ulteriormente il ‘time to value’ dei clienti.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristen Walker



Comunicazioni aziendali globali



kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320