Riassunto: Boomi semplificherà e accelererà il passaggio a SAP Datasphere

Boomi per SAP semplifica il processo lungo e laborioso di migrazione a SAP Datasphere, la base di SAP per un tessuto di dati aziendali

Più di 200 aziende utilizzano Boomi per connettere e automatizzare i propri sistemi AWS e SAP in modo intelligente

CONSHOHOCKEN, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nel settore dell’automazione e connettività intelligente, oggi ha annunciato una versione migliorata di Boomi for SAP per aiutare ad accelerare la migrazione dei clienti SAP Business Warehouse (SAP BW) a SAP Datasphere. Utilizzando Amazon Web Services (AWS), Boomi mira ad affrontare la sfida critica dei clienti aziendali che devono passare a SAP Datasphere, e liberare il pieno potenziale dei propri dati aziendali in modo economico e semplificato.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

