Riassunto: Boomi rivela una nuova visione all’insegna di acquisizioni strategiche e delle più recenti innovazioni al Boomi World 2024

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligente, oggi ha presentato la sua visione per il futuro dell’azienda, insieme a varie acquisizioni strategiche e annunci su prodotti chiave al Boomi World 2024. Con oltre 20.000 clienti in tutto il mondo e una rete internazionale di circa 800 partner, Boomi guida il settore verso un futuro il cui focus è su varie funzionalità rilevanti – integrazione e automazione, gestione delle API e dei dati – tutte rese più importanti e potenti che mai dall’emergere dell’economia basata sull’IA.









Nel suo intervento di apertura Steve Lucas, Ceo Boomi, ha evidenziato l’impatto trasformativo della integration platform as a service (iPaaS), illustrandone il ruolo cardine nel migliorare la velocità, l’agilità e l’efficacia nelle operazioni aziendali.

