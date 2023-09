Riassunto: Boomi prosegue nella sua crescita globale raggiungendo la città spagnola di Barcellona

Boomi, leader globale nel settore del software as a service (SaaS), continua la sua espansione globale a Barcellona, Spagna, creando decine di posti di lavoro nel polo tecnologico, improntato alla diversità, della città

BARCELONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–BoomiTM, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligente, oggi ha annunciato che sta espandendo la sua presenza globale a Barcellona, in Spagna, in cui prevede di creare un Centro di eccellenza nell’area 22@, il cuore della tecnologia e dell’innovazione della città, per sostenere il suo ufficio vendite commerciali in crescita. Boomi si espanderà a Barcellona utilizzandone la forza lavoro internazionale e di grandi capacità mentre mira ad aggiungere immediatamente decine di dipendenti quest’anno e prevede di aggiungerne altri ancora l’anno prossimo.









