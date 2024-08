Riassunto: Boomi nominata tra le aziende private americane in più rapida crescita nella lista Inc. 5000

Con una crescita del fatturato di oltre il 78% in tre anni, Boomi entra nel prestigioso elenco delle aziende a più rapida crescita della nazione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nell’integrazione intelligente e nell’automazione, ha annunciato oggi la sua inclusione nella lista annuale Inc. 5000, la classifica più prestigiosa delle aziende private a più rapida crescita del Paese. L’elenco offre uno sguardo basato dai dati sulle aziende di maggiore successo all’interno dei segmenti più dinamici dell’economia.









“L’inserimento nella lista Inc. 5000 è un onore e una testimonianza non solo della nostra rapida crescita, ma anche della domanda in aumento della nostra innovativa piattaforma di integrazione e automazione”, ha dichiarato Steve Lucas, CEO di Boomi. “Mentre le organizzazioni si sforzano di muoversi tra le complessità della trasformazione digitale, la leadership di Boomi negli ambiti di IA, automazione, gestione delle API e integrazione intelligente ci distingue nel settore e questo riconoscimento ne è una dimostrazione”.

