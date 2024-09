Riassunto: Boomi nominata tra i 100 migliori luoghi di lavoro per gli innovatori

Fast Company include Boomi nel prestigioso elenco 2024 dei migliori luoghi di lavoro per innovatori, premiando la cultura dell’ambiente di lavoro che favorisce l’innovazione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nel settore dell’integrazione e dell’automazione intelligente, ha annunciato oggi di essere stata inserita da Fast Company nel sul sesto elenco annuale Best Workplaces for Innovators. Boomi ha ricevuto un riconoscimento per la cultura del suo ambiente di lavoro, che favorisce l’innovazione e promuove uno scambio aperto di idee, incoraggiando la collaborazione trasversale e i contributi di tutti i livelli per offrire un valore eccezionale ai clienti.









La lista dei Best Workplaces for Innovators 2024 premia le organizzazioni e le aziende che dimostrano un impegno stimolante nell’incoraggiare e sviluppare l’innovazione a qualsiasi livello.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

