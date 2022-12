Riassunto: Boomi nomina Steve Lucas ad Amministratore delegato

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nel settore della connettività intelligente e dell’automazione, ha annunciato oggi la nomina di Steve Lucas a Chief Executive Officer. Lucas entra in Boomi da iCIMS e porta con sé oltre 27 anni di esperienza nel software aziendale. Succede a David Meredith, che ha lasciato il ruolo per dedicarsi ad altri interessi.

Lucas ha un’esperienza significativa nella guida e nella gestione di alcune delle aziende di software più innovative del mondo. Prima di trascorrere tre anni a far crescere iCIMS fino a farla diventare un’azienda leader nel settore del cloud dei talenti, Lucas ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Adobe, Marketo, SAP e Salesforce. In qualità di CEO di Marketo, Lucas ha implementato un’espansione significativa dei prodotti e una crescita della piattaforma, che ha portato all’acquisizione dell’azienda da parte di Adobe per 4,75 miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

