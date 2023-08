Riassunto: Boomi nomina Sean Wechter a Chief Information Officer

L’esperto dirigente IT entra a far parte di Boomi per supervisionare l’infrastruttura IT critica, la sicurezza, il settore data science e i sistemi aziendali, mentre la società prosegue nel percorso di trasformazione

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, il leader della connettività e dell’automazione intelligenti, oggi ha annunciato la nomina di Sean Wechter a Chief Information Officer (CIO), in qualità di responsabile della supervisione dell’infrastruttura IT critica, della sicurezza, del settore data science e dei sistemi aziendali di Boomi.









“Un team IT solido è essenziale per garantire l’innovazione quotidiana e senza problemi per i nostri clienti, i partner e i membri del team”, ha dichiarato Steve Lucas, CEO di Boomi. “Da quando è diventata un’entità indipendente, Boomi si è avviata su un percorso di trasformazione mirato a velocizzare la crescita e, al contempo, ad aiutare i clienti a ottenere risultati senza precedenti per le loro aziende. Grazie all’eccellente competenza di Sean nella creazione e nella gestione di infrastrutture IT critiche per il business, saremo in grado di guidare ulteriormente la nostra straordinaria traiettoria di crescita verso nuovi livelli”.

