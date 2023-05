Riassunto: Boomi nomina Megan Barbier a Chief Human Resources Officer

L’esperta manager delle HR entra a far parte di Boomi per dirigere l’innovazione culturale, mentre l’azienda prosegue nel percorso di crescita trasformativa

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nella connettività e nell’automazione intelligenti, oggi ha annunciato la nomina della signora Megan Barbier a Chief Human Resources Officer, con responsabilità per la creazione di valore grazie alla costruzione e realizzazione della strategia globale per il capitale umano dell’azienda.





“In qualità di azienda indipendente, Boomi ha registrato un solido primo anno contrassegnato da importantissimi risultati, come i livelli record nelle nuove prenotazioni, la solida crescita nelle entrate annuali ricorrenti (ARR) e il continuo riconoscimento del settore”, è il commento di Steve Lucas, CEO di Boomi. “Siamo lieti di dare il benvenuto in Boomi a Megan in un contesto in cui l’azienda continua a velocizzare la crescita, pur restando focalizzata nell’offerta di uno dei migliori ambienti di lavoro per le eccellenze di oggi”.

