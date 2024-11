Riassunto: Boomi nomina leader visionari in qualità di Chief People Officer e Chief Operating Officer

Il responsabile delle risorse umane entra a far parte di Boomi per guidare le strategie di talento attraverso l’iper-crescita

La nomina di un COO dinamico segnala il forte impegno di Boomi a mantenere l’eccellenza operativa nell’integrazione e nell’automazione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nell’integrazione intelligente e nell’automazione, ha annunciato oggi l’aggiunta di due esperti dirigenti al suo team di leadership. Le nomine arrivano in un momento cruciale per l’azienda, che sta accelerando la sua espansione globale e continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dell’eccellenza operativa e di un ambiente di lavoro inclusivo e ad alte prestazioni.









Il nuovo Chief People Officer guiderà la crescita dell’organizzazione

Francesca Molinari entra a far parte di Boomi come effetto immediato in qualità di Chief People Officer (CPO), forte di una vasta esperienza in posizioni di leadership strategiche per le risorse umane.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Kristen Walker



Comunicazioni aziendali globali



kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320