Riassunto: Boomi nomina Josh Rutberg quale Chief Customer Officer

L’ex dirigente esecutivo di MuleSoft entra in Boomi alla guida del successo della clientela globale in corrispondenza di un’accelerazione continua della crescita della società

La nuova nomina fa seguito ai recenti nuovi ingressi nel team di dirigenti esecutivi di Boomi in un momento di espansione globale in cui l’azienda vuole soddisfare la crescente domanda della propria piattaforma di automazione e integrazione, leader di categoria

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, azienda leader in ambito di automazione e connettività intelligente, ha annunciato in data odierna la nomina di Josh Rutberg quale Chief Customer Officer, figura incaricata di conseguire successi e risultati misurabili per i quasi 20.000 clienti dell’azienda in tutto il mondo.





“La necessità di soluzioni di automazione e integrazione cresce a ritmo esponenziale nel contesto aziendale odierno in continuo cambiamento e i nostri clienti fanno affidamento su di noi per avere successo”, ha commentato Steve Lucas. “L’esperienza e la dedizione di Josh alla testa di organizzazioni per il successo dei clienti in aziende tech ad alta crescita e di scala sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per garantire che i nostri clienti continuino a scegliere sempre Boomi”.

