Riassunto: Boomi nomina Adrian Trickett Vice President of Sales e General Manager EMEA

L’ex dirigente di Salesforce entra in Boomi per scalare rapidamente l’acquisizione di clienti nella regione EMEA

La nuova nomina è legata alle recenti aggiunte al team di leadership esecutivo di Boomi e all’espansione in Canada, India e la regione Asia-Pacifico per soddisfare la crescente domanda globale della sua piattaforma di integrazione leader di categoria.

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nel settore della connettività intelligente e dell’automazione, ha annunciato oggi la nomina di Adrian Trickett a Vice President of Sales e General Manager (GM) per l’area EMEA. In qualità di responsabile delle vendite e GM per i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Trickett supervisionerà la regione e sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi di fatturato e profitto, della realizzazione della strategia go-to-market dell’organizzazione e della crescita della base clienti della regione.





