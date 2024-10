Riassunto: Boomi annuncia i vincitori del premio Customer Innovation EMEA 2024

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nell’integrazione e nell’automazione intelligente, ha annunciato oggi i vincitori dei premi Customer Innovation EMEA 2024, assegnati in occasione della tappa di Londra del Boomi World Tour 2024.









I vincitori sono stati premiati per aver sperimentato soluzioni innovative integrando le applicazioni in sistemi trasformativi che migliorano il business utilizzando la piattaforma aziendale Boomi. I premiati di quest’anno sono stati scelti per le loro prestazioni eccezionali sulla base dei seguenti criteri: dimostrazione dell’impatto sul business attraverso risultati eccezionali e quantificabili; trasformazione digitale; progetti innovativi; impatto sociale; modernizzazione; eccellenza nell’integrazione; eccellenza nell’automazione.

I vincitori di quest’anno includono:

Abudawood – premio regionale EMEA — Abudawood ha utilizzato la piattaforma Boomi per integrare in modo innovativo i dati SAP, superando i problemi di estrazione, creando un archivio sempre attivo, liberando risorse ed eliminando i tempi di inattività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Elliot Harrison



Responsabile comunicazioni esterne, EMEA



elliot.harrison@boomi.com

+44(0)7763 683 055