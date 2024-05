Riassunto: Boomi annuncia i destinatari dei riconoscimenti Partner 2024

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligente, oggi ha annunciato i nomi dei destinatari dei riconoscimenti Partner 2024 in occasione del suo evento 2024 Boomi Partner Summit che si è tenuto a Denver, Colorado. Questi riconoscimenti vengono conferiti a partner che utilizzano il loro rapporto con Boomi per accelerare i risultati aziendali per i clienti.









I destinatari sono stati prescelti in base a come hanno utilizzato l’ampia gamma di funzionalità della piattaforma Boomi per rendere possibili creatività e innovazione, larghezza d’ambito e complessità, impatto ambientale o sociale.

“Come impresa all’avanguardia nel dominio del progresso digitale e IT, siamo estremamente lieti di dimostrare il nostro apprezzamento ai nostri stimati partner per i loro preziosi contributi al successo dei clienti che abbiamo in comune”, commenta Dan McAllister, Vicepresidente senior Canali e alleanze globali presso Boomi.

