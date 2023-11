Riassunto: Bolt.Earth e Taizhou Chinv Science and Technology Development Co., Ltd rafforzano la loro collaborazione di lunga data per rivoluzionare l’ecosistema dei veicoli elettrici

Guida con intelligenza. Viaggia connesso. Il futuro dell’e-mobility sta per rivelarsi









SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Bolt.Earth, una società con sede a Singapore all’avanguardia nel settore dei sistemi operativi connessi per veicoli elettrici, rafforzerà ulteriormente la propria collaborazione con Chinv, la nota azienda di progettazione e produzione di motocicli elettrici. Assieme, si accingono a ridefinire il futuro della mobilità elettrica in occasione dell’edizione 2023 di EICMA, che si terrà alla Fiera di Milano-Rho. Siete invitati a venire ad ammirare la sinergia tra la maestria del design di Chinv e lo stack operativo intelligente di Bolt.Earth, che integra anni di collaborazione per produrre un’esperienza EV senza precedenti.

Come risultato della loro collaborazione di lunga data, si prevede che la presentazione della nuova Bolt.Earth Blaze a EICMA 2023 segnerà un punto di svolta nel panorama globale della mobilità elettrica.

Contacts

Contatto per i media: marketing@bolt.earth