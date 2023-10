Riassunto: Bolt.Earth e Bafang plasmano il futuro delle due ruote elettriche

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Con una mossa rivoluzionaria nel settore dei veicoli elettrici a due ruote, Bolt.Earth e Bafang uniscono le forze per offrire una soluzione completa ai costruttori OEM di veicoli elettrici a due ruote. Questa collaborazione aiuterà i costruttori OEM a offrire esperienze d’uso senza precedenti, innescando una trasformazione rivoluzionaria nel panorama della mobilità.









Bafang, rinomata per i suoi motori elettrici di precisione, i dispositivi di controllo del motore, le batterie, i sistemi di gestione della batteria e le centraline dei veicoli, progettati per le biciclette e le motociclette elettriche, offre competenze in materia di hardware senza pari. Il costante impegno in termini di prestazioni e affidabilità garantisce ai costruttori OEM solide basi per i loro veicoli.

T&D è un marchio registrato di Bafang Electric, con sede a Suzhou, in Cina.

Contacts

Contatto per i media : marketing@bolt.earth