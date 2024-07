Riassunto: BNP Paribas collabora con Ant International per promuovere soluzioni di pagamento transfrontaliere in Europa e di depositi tokenizzati per la gestione della tesoreria globale

Ant International e BNP Paribas esploreranno le innovazioni in materia di depositi tokenizzati per migliorare l’efficienza delle imprese nel quadro dei regolamenti dei fondi globali, tramite la piattaforma Whale

Alipay+ darà supporto a BNP Paribas nell’aiutare i suoi commercianti a implementare soluzioni di pagamento mobile transfrontaliere da applicazioni di pagamento internazionali

WorldFirst stabilirà un collegamento diretto con l’area unica dei pagamenti in euro e BNP Paribas ne sponsorizzerà la partecipazione

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–BNP Paribas, la principale banca dell’Unione europea, e Ant International, leader nei pagamenti digitali e nelle tecnologie finanziarie, hanno stretto una partnership strategica per migliorare le soluzioni di pagamento transfrontaliere per commercianti e consumatori in Europa.









Contacts

Ant International

Kahmun Leong



kahmun.leong@antgroup.com

BNP Paribas

Thomas Alexandre



+33 (0)6 02 19 48 69



thomas.alexandre@bnpparibas.com