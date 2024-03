Riassunto: BM3EAC Corp. sottoscrive un term sheet con Arkon Energy

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–BM3EAC Corp. (l'”Azienda“), una società di comodo costituita ai sensi del diritto delle Isole Cayman come società esentata a responsabilità limitata e quotata alla borsa di Amsterdam, Euronext Amsterdam, il mercato regolato gestito da Euronext Amsterdam N.V., ha annunciato di avere sottoscritto un term sheet il 21 febbraio 2024 (i ” Termini“) con Arkon Energy Ohio LLC (ora Arkon Energy US Holdco LLC) (“Arkon“) in relazione a una potenziale transazione, compresa un’aggregazione aziendale, con Arkon o con un’entità che sarà costituita da Arkon o dai suoi membri a tale scopo (la “Potenziale aggregazione aziendale“).

