Riassunto: BLUETTI contribuisce a rendere speciale la festa della mamma con diverse soluzioni di alimentazione

STUHR, Germania–(BUSINESS WIRE)–BLUETTI, azienda leader nel settore dell’accumulo di energia rinnovabile, annuncia una promozione speciale per la Festa della Mamma dal 6 al 18 maggio. L’evento prevede soluzioni energetiche di alto livello BLUETTI per rendere memorabile la Festa della Mamma.

Viziare la mamma con una gita rilassante

Non c’è modo migliore di trascorrere del tempo di qualità con le mamme che pianificare un’escursione all’aperto come il campeggio, l’escursionismo o l’arrampicata. Per rendere l’esperienza all’aperto ancora più piacevole, non può mancare una stazione di alimentazione portatile come BLUETTI EB3A, EB55 o EB70. Il peso varia da 10 a 21,4 libbre e le dimensioni sono quelle di una scatola di scarpe media.

