Riassunto: BlueConic lancia un tool per valutare la preparazione delle organizzazioni al futuro dei dati di prime parti

Lo strumento online fornisce un ‘punteggio sulla preparazione’ in base all’affidabilità, all’accesso e all’utilità dei dati, oltre a proporre passaggi dettagliati su come le aziende possono prepararsi alla migrazione dai dati di terze parti

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–L’eliminazione dei cookie di terze parti e altre iniziative focalizzate sulla privacy, che limitano l’uso dei dati di terze parti, hanno generato presso le aziende la forte necessità di fornire agli utenti professionali un più ampio accesso ai dati di prime parti, per coinvolgere i rispettivi clienti in modo efficace e stimolare la crescita dell’attività. In realtà solo un attore di questo settore su 20 ritiene di aver sfruttato oltre l’80%* del potenziale offerto dai dati di prime parti. La maggior parte di questo segmento risulta quindi totalmente impreparata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stati Uniti

Stephanie Hadley, 617-650-8147



Relazioni pubbliche per BlueConic



steph.hadley@hadleypr.com

Europa

Karolina Throssell



Iden



karolina@iden.global

www.iden.global