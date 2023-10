Riassunto: Blue Yonder annuncia l’intenzione di acquisire Doddle per rivoluzionare la gestione dei resi dell’e-commerce e ridefinire la logistica inversa

La società tecnologica con sede a Londra attiverà nuove capacità per Blue Yonder, consentendo ai retailer e ai fornitori di servizi logistici di creare un’esperienza superiore per i consumatori

LONDRA & SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Blue Yonder, un fornitore leader di soluzioni per la catena di fornitura, ha annunciato oggi la firma di un accordo per acquisire Doddle, un’azienda leader nell’ambito della tecnologia del primo e dell’ultimo miglio, fondata da Tim Robinson e Sir Lloyd Dorfman. Una volta completata, l’operazione consentirà alla già solida suite di offerte di Blue Yonder per la gestione commerciale e della catena di fornitura di espandersi con un’esperienza a tutto tondo che comprende soluzioni per l’ultimo miglio, la gestione dei resi e la logistica inversa.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per le relazioni con il pubblico di Blue Yonder:



Marina Renneke, APR, Direttrice senior comunicazioni aziendali



Tel: +1 480-308-3037, marina.renneke@blueyonder.com