Riassunto: Blue Yonder annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di One Network Enterprises per circa 839 milioni di USD, al fine di creare un ecosistema di supply chain multi-aziendale

L’accordo segna 1 miliardo di USD circa di investimenti in acquisizioni dal quarto trimestre del 2023 e rafforza Blue Yonder come fornitore di una piattaforma di supply chain end-to-end, unificata ed adeguata a un ecosistema collaborativo

DALLAS e SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Blue Yonder, leader nel guidare la trasformazione digitale delle catene di fornitura , prosegue negli investimenti per rivoluzionare i processi di supply chain e ha annunciato oggi la firma di un accordo per l’acquisizione di One Network Enterprises (One Network) per un valore di circa 839 milioni di USD, soggetto a revisione da parte delle autorità competenti, . One Network, fornitore della Digital Supply Chain Network™, è nota per i suoi servizi, che rafforzano l’autonomia dei processi e la resilenza delle supply chain, ed è un fornitore globale leader nel settore delle soluzioni Control Tower per le supply chain, che offrono strumenti digitali avanzati per il controllo e l’orchestrazione dei processi specifici delle catene di fornitura. .





