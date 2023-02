Riassunto: Blue Ocean Technologies e FlexTrade Systems annunciano una partnership finalizzata alla connettività

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondiale nello sviluppo di una tecnologia per vendite multiasset altamente performante e Blue Ocean Technologies (BOT), leader nel settore della tecnofinanza dei mercati di capitale, oggi hanno annunciato di avere stretto una partnership finalizzata alla connettività per ampliare l’accesso a soluzioni di gestione degli ordini di vendita di FlexTrade per broker-operatori in titoli che siano abbonati. Nell’ambito della partnership, FlexTrade sta offrendo a tali clienti accesso alla piattaforma di contrattazioni Blue Ocean ATS che consente la compravendita di titoli statunitensi dalle 20:00 alle 04:00 EST (CET – 6 ore), promuovendo ulteriormente lo sviluppo nel settore delle contrattazioni di titoli in tutto il mondo nell’intero arco di 24 ore.

Brian Hyndman, Presidente e Ceo di Blue Ocean Technologies e Blue Ocean ATS, ha così commentato: “Siamo molto lieti dell’accordo siglato con un leader rispettato nel settore come FlexTrade.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Blue Ocean Technologies



press@blueocean-tech.io

FlexTrade Systems



Matthew Halicki



Vicepresidente marketing



matthew.halicki@flextrade.com