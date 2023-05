Riassunto: Blue Cloud Ventures si espande in Europa con un nuovo ufficio a Berlino

BERLINO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Blue Cloud Management LLC (“Blue Cloud Ventures” o “BCV”), un’importante azienda di venture capital con sede a New York, è lieta di annunciare l’apertura della sua sede europea a Berlino. Blue Cloud Ventures è una società di capitale di rischio in fase di crescita incentrata sulle aziende B2B SaaS a livello globale. BCV ha investito in 43 aziende ad oggi, compresi investimenti in aziende europee come Cognism, Templafy, e più recentemente, LMS365.





Con la scena tecnologica europea in rapida crescita negli ultimi anni, BCV è intenzionata a far parte di questo ecosistema emergente e di collaborare con i fondatori e gli investitori della regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

