Riassunto: Bloomreach elogia i partner dell’area EMEA per la loro straordinaria eccellenza e dedizione alla trasformazione delle esperienze commerciali

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bloomreach, la piattaforma che alimenta la personalizzazione dell’e-commerce senza limiti, ha annunciato oggi il riconoscimento dei partner EMEA per i risultati eccezionali raggiunti e per aver offerto opportunità di crescita a tutti i clienti. I partner di Bloomreach sono parte integrante dell’ecosistema dell’azienda e per questo Bloomreach nomina le aziende partner che nel 2024 sono andate oltre, reinventando l’esperienza del commercio. Le nomination si sono basate su dati quantitativi e qualitativi, una combinazione di sentimenti dei clienti e di nuove opportunità per gli stessi. I vincitori di ogni categoria saranno annunciati durante l’evento Bloomreach di fine anno che si terrà a Londra il 4 dicembre.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa:

Michelle DeMaio



Bloomreach



Comunicazioni aziendali



michelle.demaio@bloomreach.com