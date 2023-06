Riassunto: Bloomreach e Shopware insieme per aiutare le aziende a creare esperienze di shopping complete e altamente personalizzate

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bloomreach, il Cloud per l’esperienza commerciale n. 1 nel mondo, e Shopware, una piattaforma olistica di commercio digitale omnicanale per le aziende del commercio online, oggi hanno annunciato il loro sodalizio per consentire alle aziende di sbloccare nuove crescite nella loro esperienza commerciale. La collaborazione consentirà alle aziende realizzate sulla piattaforma commerciale Shopware di migliorare ulteriormente la loro esperienza digitale in ogni aspetto utilizzando i dati e le soluzioni basate sull’AI di Bloomreach. Grazie a questa funzionalità rafforzata, le aziende di tutto il mondo saranno meglio posizionate per guidare una maggiore personalizzazione per ogni cliente, risultando in percorsi clienti più efficaci e in sostanza una maggiore generazione di ricavi.

