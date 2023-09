Riassunto: Bloomreach collabora con Talon.One, altra azienda facente parte della MACH Alliance, per fornire customer journey personalizzate ed efficienti

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bloomreach, piattaforma leader nel settore delle esperienze e-commerce, e Talon.One, software completo per i sistemi di promozione e fedeltà delle aziende, hanno oggi annunciato di aver iniziato una partnership per dare più supporto a chi fa marketing e fornirgli maggiori possibilità di personalizzazione. Questa integrazione aggiungerà una serie di nuove funzioni per Bloomreach Engagement e i suoi utenti, includendo la possibilità di costruire audience più specifiche, personalizzare in modo più dettagliato i suggerimenti e le promozioni, così come sviluppare più funzioni per la fedeltà clienti. Bloomreach e Talon.One sono due membri importanti della MACH Alliance ed entrambe le aziende sono impegnate nello sviluppo di sistemi open e con tecnologia agile.





“ Siamo felici di annunciare la nostra partnership con Bloomreach, che ha un importante valore strategico per rafforzare il nostro impegno nel costruire valore per la nostra azienda tramite qualità nel prodotto e nella nostra collaborazione”, ha riferito Christopher Mills, Chief Revenue Officer di Talon.One.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michelle DeMaio



Bloomreach



Corporate Communications



michelle.demaio@bloomreach.com