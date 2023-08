Riassunto: Bloomreach annuncia Clarity™: la prima intelligenza artificiale per il commercio online a connettere ogni cliente alla competenza sui prodotti personalizzata, analoga a quella umana — in qualsiasi momento, ovunque

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bloomreach, la piattaforma che produce esperienze di commercio online illimitate, oggi ha annunciato un prodotto interattivo rivoluzionario per lo shopping realizzato per un nuovo mondo di e-commerce. Alimentato dalle ultime scoperte nel settore delle IA generative e dei grandi modelli linguistici (LLM), Bloomreach Clarity™ interagisce con i consumatori per offrire competenze sui prodotti personalizzate e analoghe a quelle umane direttamente dai propri marchi preferiti. Le attività connettono queste conversazioni direttamente ai loro cataloghi di prodotti, e possono integrare senza soluzione di continuità conversazioni individuali in ogni canale, compresi siti web, chat, SMS, e altro. Un’anteprima di Bloomreach Clarity è visibile durante l’Edge Summit dell’azienda, in streaming live oggi alle ore 9:00 orario della California.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michelle DeMaio



Bloomreach



Corporate Communications



michelle.demaio@bloomreach.com